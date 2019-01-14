Мост над дельтой Жемчужной реки

Новая высокоскоростная сеть и железнодорожная станция Гонконга, а также новый мост Гонконг-Макао сократили время путешествий миллионов людей в регионе дельты реки Чжуцзян. Это изменило жизнь пассажиров, бизнесменов и туристов. В этом выпуске программы Spotlight мы рассмотрим эту новую ультрасовременную транспортную матрицу и ее влияние на регион. Мы поговорим с некоторыми из людей, которые спроектировали, построили и эксплуатируют современную инфраструктуру, а также оцениваем ее потенциальное влияние на туристический бизнес.