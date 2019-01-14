Открывшего ДНК ученого лишили почетных званий за расизм

В документальном фильме телекомпании PBS, который вышел на экраны 2 января, 90-летний ученый сказал, что уровень интеллекта человека зависит от расы.

Лаборатория сообщила, что "не признает личное мнение" ученого, назвав его "необоснованным и безответственным". "Заявления доктора Уотсона достойны осуждения, не подтверждены наукой и ни в коем случае не отражают взгляды CSHL", - говорится в заявлении на сайте.

Ученый лишился звания почетного канцлера лаборатории, почетного профессора имени Оливера Грейса и почетного попечителя.

Нобелевский лауреат был директором Cold Spring Harbor c 1968 года. В 1994 году он стал ее президентом, а затем канцлером. В 2007 году за дискриминационные заявления лаборатория отстранила его от всех административных обязанностей, но после письменных извинений восстановила в правах.

Уотсон получил Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК в 1962 году вместе с Морисом Уилкинсом и Фрэнсисом Криком. После скандала, он обвинил мировое сообщество в давлении и в 2014 году продал свою золотую медаль. Медаль была выкуплена российским миллиардером Алишером Усмановым, который вернул ее ученому.