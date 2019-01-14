Снег в Вашингтоне: сноукайтинг и ДТП

Вашингтон и его окрестности в минувшее воскресенье завалило снегом. Первый столь обильный снегопад жители города по недавно сложившейся традиции отметили снежными битвами. Кто-то катался на санках, а кому-то удалось попрактиковаться в сноукайтинге. Но выходной оказался веселым не для всех. Первый мощный снегопад в Вашингтоне и прилегающих к нему штатах Мэриленд и Вирджиния парализовал работу десятков организаций и учреждений, а также спровоцировал настоящий транспортный коллапс. С полуночи воскресенья на дорогах столицы США и пригородов произошло более 200 ДТП, Свыше 100 водителей просто застряли на трассах.