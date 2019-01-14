Гигантская панда отметила день рождения

В малайзийском зоопарке отпраздновала свой первый день рождения гигантская панда. Сотрудники преподнесли ей в подарок праздничный торт с большой цифрой "1". Виновница торжества перекусила морковками, которыми был украшен торт, и довольная отправилась спать. В настоящее время она весит 34 килограмма. По последним данным экологической группы WWF, в дикой природе осталось около 1800 гигантских панд, которые живут в основном в бамбуковом лесу в горах западного Китая.