Пассажиры без штанов снова заполонили метро по всему миру: ежегодный флешмоб прошел в десятках крупных городов в Америке и Европе.

Первый такой флешмоб прошел в 2002 году в Нью-Йорка: тогда без штанов в метров проехали семеро друзей-авантюристов. Кто-то проделку осудил, но многим она понравилась. Люди отмечали, что это не только помогает им зарядиться позитивом на целый день, но и раскрепоститься, поборов свой стыд и застенчивость.

Теперь движение "В метро без штанов" имеет многих последователей, в том числе в Москве. Правда, в столице РФ многие участники флешмоба оказались задержаны полицией, которая шутку не оценила.