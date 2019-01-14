Бангкок задыхается от грязного воздуха

Уровень загрязнения воздуха в 30 из 50 районов Бангкока превысил допустимые значения: в понедельник индекс AQI составил здесь 180 пунктов, а показатели, превышающие эту цифру, считаются опасными для здоровья. Местные власти борются с проблемой при помощи водяных пушек, желающие также могут воспользоваться бесплатными масками. Бангкок входит в десятку городов мира с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. По оценкам Департамента по контролю за загрязнением окружающей среды, основные причины ухудшения ситуации —выхлопы дизельных автомобилей (50-60%) и дым от горящего мусора и остатков урожая (35%).