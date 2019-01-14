Обнаружен второй "черный ящик" индонезийского авиалайнера

Об этом сообщил национальный совет по безопасности на транспорте Индонезии.

Бортовой самописец был найден почти сразу же после катастрофы, унесшей жизни 189 человек; он подтвердил, что индикатор скорости полета был неисправен.

Если речевой самописец не поврежден, он сможет предоставить следователям дополнительную информацию о причинах крушения