Срочная новость

Срочная новость

Индонезия

Обнаружен второй "черный ящик" индонезийского авиалайнера

 Комментарии
 Елена Караева 
Обнаружен второй "черный ящик" индонезийского авиалайнера
Размер текста Aa Aa

Обнаружен речевой самописец лайнера авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в конце октября.

Об этом сообщил национальный совет по безопасности на транспорте Индонезии.

Бортовой самописец был найден почти сразу же после катастрофы, унесшей жизни 189 человек; он подтвердил, что индикатор скорости полета был неисправен.

Если речевой самописец не поврежден, он сможет предоставить следователям дополнительную информацию о причинах крушения