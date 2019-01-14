Лавров: "Курильские острова — территория РФ"

Между Москвой и Токио сохраняются существенные разногласия по вопросу мирного договора. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил по итогам первого раунда российско-японских переговоров. По его словам, Россия готова к достижению общего понимания с Японией, но российский суверенитет над Курильскими островами не обсуждается.

Глава МИД РФ Сергей Лавров: "Не буду скрывать — у нас сохраняются существенные разногласия. Позиции изначально были диаметрально противоположными. Мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать.

"Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации".

Ожидается, что возможность выработки мирного соглашения будет рассмотрена 22 января в Москве на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии . Синдзо Абэ.