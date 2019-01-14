В Иране разбился грузовой самолет: 15 человек погибли

Грузовой самолет Boeing 707 разбился в Иране при заходе на посадку. На его борту находились 16 человек, выжить удалось лишь одному члену экипажа.

Во время посадки пилот не справился с управлением, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и, врезавшись в дом в жилом районе, загорелся.

Грузовой борт принадлежал Военно-воздушным силам Ирана, но летел из Бишкека - по некоторым данным, с грузом мяса. Он должен был приземлиться в пригороде Тегерана, но по ошибке был направлен на аэродром, который не предназначен для приема таких самолетов.

Boeing 707 был спроектирован в 50-х годах прошлого века, он был снят с производства в 1991 году. Различные военные модификации этого типа самолетов эксплутируются до сих пор.