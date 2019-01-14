Мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице от ножевых ранений, полученных в результате нападения во время благотворительного концерта. Инцидент произошел в воскресенье вечером. Нападавший задержан. Политик получил несколько ударов в область сердца. У него были повреждены диафрагма и органы брюшной полости. Врачи провели хирургическую операцию, которая длилась пять часов. Но спасти жизнь пациента не удалось.
Мэр Гданьска Павел Адамович скончался после полученных ранений
53-летний Адамович занимал пост мэра Гданьска с 1998 года. Ранее он состоял в партии "Гражданская платформа", которая сейчас представляет собой крупнейшую оппозиционную политическую силу в стране. Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил соболезнования в связи с убийством мэра Гданьска Павла Адамовича.