Под завалами девятиэтажного дома в городе Шахты Ростовской области, где, по информации МЧС, произошел взрыв бытового газа, обнаружили двух человек. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в штабе на месте ЧП.
Под завалами дома в Шахтах обнаружили двух человек
Судьба еще семерых, в том числе одного ребенка, остается неизвестной. По сведениям МЧС, взрыв газа повредил четыре квартиры: две на девятом и две на восьмом этаже. Всего в доме 72 квартиры. Эвакуированы 140 человек.
Источник агентства в экстренных службах сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов восьмого человека.
В связи с инцидентом МЧС России привело в готовность два ведущих подразделения - центр "Лидер" и отряд "Центроспас".