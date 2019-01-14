Под завалами дома в Шахтах обнаружили двух человек

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Под завалами девятиэтажного дома в городе Шахты Ростовской области, где, по информации МЧС, произошел взрыв бытового газа, обнаружили двух человек. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в штабе на месте ЧП.

Судьба еще семерых, в том числе одного ребенка, остается неизвестной. По сведениям МЧС, взрыв газа повредил четыре квартиры: две на девятом и две на восьмом этаже. Всего в доме 72 квартиры. Эвакуированы 140 человек.