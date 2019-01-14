Взрыв в Шахтах: есть жертвы

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По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва в городе Шахты Ростовской области, личность жертвы установлена, это 32-летняя женщина.

Последствия взрыва в Шахтах Фото Рейтер Взрыв произошел в квартире на девятом этаже. В разрушенных квартирах проживали в общей сложности 12 человек. Семеро из них спасены, судьба четырех, в том числе ребенка, устанавливается.