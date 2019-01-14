Чезаре Баттисти доставлен в Рим

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Бывший лидер левой экстремистской организации Чезаре Баттисти, приговоренный за убийства к четырем пожизненным срокам в Италии, доставлен в Рим после нескольких десятилетий жизни за рубежом. Самолет с преступником на борту сел в римском аэропорту Чампино. Его прибытие транслировали в прямом эфире основные итальянские телеканалы. В аэропорту, помимо сотрудников правоохранительных органов, находился министр внутренних дел и вице-премьер Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини, вице-премьер: "Обстоятельства изменились... Те, кто совершает ошибки, платят за их последствия. Италия - независимое, уважаемое в мире государство, и уважающее другие страны. Благодаря изменившемуся политическому климату, после 37 лет за границей, Баттисти, наконец, отправится туда, где он должен был находиться. Убийца, преступник и трус. Он никогда не раскаивался. И для него это не конец дела, а лишь отправная точка".