В бой - с непогодой. В Австрии к уборке снега подключили военных. Более двух сотен солдат и спасателей откапывают популярный горнолыжный курорт Хохкар на северо-востоке страны. Ранее из-за угрозы схода лавин городок покинули местные жители и туристы. По словам владельца одного из отелей, снег здесь идет уже неделю.

"Таков вид из окна на первом этаже. Но он ничем не отличается от вида из окон на втором", - говорит Маркус Элетсбихлер.

На этой неделе количество снега, выпавшего на территории Австрии, достигло рекордной отметки.

В результате непогоды зафиксированы несколько несчастных случаев - в том числе со смертельным исходом. В Альпах в коммуне Лех трое граждан Германии стали жертвами схода лавины. Еще один человек пропал без вести.

Всего накрывший Европу снег привел к гибели по меньшей мере 24 человек.

В горных районах Австрии, Швейцарии, Германии заблокированы дороги - десятки населенных пунктов отрезаны от внешнего мира