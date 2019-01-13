"Жёлтые жилеты" Сербии: 6-я неделя

Шестая суббота антиправительственных выступлений прошла в Сербии. По примеру французов, тысячи людей в жёлтых жилетах вышли на улицы столицы Белгралда и других городов страны. Протестующие недовольны политикой, проводимой президентом Александром Вучичем и его правящей Сербской прогрессивной партии. Они требуют свободы СМИ, прекращения нападений на оппозиционных деятелей и журналистов, а также прозрачности дипломатических отношений с Косовым. Демонстранты выкрикивали лозунги: "Предательство!", "Вучич-вор!".

"Дорогие друзья, я хочу сказать вам, что не только в Белграде сегодня вечером люди вышли на улицы, но и по всей Сербии. Протесты идут в Крагуеваце и Курсумлии, 19-го января они пройдут в Нови-Саде, Крушеваце, Ужице и Пожеге. Нас становится всё больше", - говорит сербский актёр Бранислав Труфунович.

Протесты начались после того, как в ноябре в Крушеваце на юге Сербии был жестоко избит лидер оппозиционной левой партии Борко Стефанович. Это самые массовые выступления в балканской стране с весны 2017 года, когда прошли протесты против избрания Вучича президентом.

Очередная акция запланирована на 16 января - годовщину убийства Оливера Ивановича, одного из лидеров косовских сербов. А 17-го января Сербию собирается посетить с официальным визитом президент России Владимир Путин.