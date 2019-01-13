Число жертв взрыва в Париже увеличилось до 4

В Париже под обломками здания, где в субботу произошел взрыв и пожар, спасателями было найдено тело еще одной погибшей. Ее личность устанавливается. Таким образом число жертв трагедии увеличилось до четырёх. Ранее сообщалось о гибели двух пожарных и гражданки Испании, которая скончалась в тот же день в больнице. В момент взрыва женщина находилась в отеле напротив. В результате инцидента пострадали около 50 человек, девять из них получили тяжелые ранения и находятся в больницах.