В Париже под обломками здания, где в субботу произошел взрыв и пожар, спасателями было найдено тело еще одной погибшей. Ее личность устанавливается. Таким образом число жертв трагедии увеличилось до четырёх. Ранее сообщалось о гибели двух пожарных и гражданки Испании, которая скончалась в тот же день в больнице. В момент взрыва женщина находилась в отеле напротив. В результате инцидента пострадали около 50 человек, девять из них получили тяжелые ранения и находятся в больницах.
Число жертв взрыва в Париже увеличилось до 4
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На месте ЧП утром в воскресенье работали более 30 сотрудников экстренных служб. Они продолжат дежурить там, поскольку есть угроза обрушения здания. Идет тщательная проверка. По словам представителей городских властей, взрывом были повреждены 12 соседних домов, жителей которых временно эвакуировали в целях безопасности.
Взрыв произошел в субботу около 9 часов утра на улице Тревиз в девятом округе Парижа. В результате загорелась булочная. Были выбиты стекла в соседних домах. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка бытового газа.