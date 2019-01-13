Италия встречает "неуловимого" Чезаре Баттисти: на родине его ждёт тюрьма

Задержанного в Боливии писателя, в прошлом леворадикального активиста Чезаре Баттисти в ближайшее время обещают доставить в Италию. Там он был приговорён к пожизненному заключению по делу об убийстве четырёх человек в 1970-е годы. Баттисти тогда состоял в организации «Вооружённые пролетарии за коммунизм». Впоследствии он заявил об отказе от радикальной борьбы, бежал во Францию, затем получил убежище в Бразилии.

Арест Баттисти в Риме восприняли с удовлетворением. С такими заявлениями выступили премьер-министр Италии Джузеппе Конте, президент Серджо Маттарелла. Депутат бразильского парламента, сын нынешнего президента Бразилии Эдуардо Больсонаро назвал это знаком того, что его страна больше не является страной бандитов.

Le famiglie Santoro, Torregiani, Sabbadin, Campagna potranno finalmente ottenere giustizia. La cattura e l’espulsione di... Publiée par Giuseppe Conte sur Dimanche 13 janvier 2019

Глава МВД Италии Маттео Сальвини поблагодарил Бразилию за экстрадицию Баттисти и подчеркнул историческую важность этого решения:

_«Я признателен вам за то, что мы занимаемся разбором имён, фамилий, международных отношений. Важно, что убийца может вернуться домой и правосудие свершится для 60 миллионов итальянцев, но прежде всего — для семей убитых, которые так страдали все эти годы».

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Баттисти бежал из Италии 40 лет назад. В 2007 он был арестован в Рио-де-Жанейро. Тогда бывшего радикала защитил президент Лула да Силва. Спустя десять лет итальянца лишили статуса беженца, а в конце прошлого года Верховный суд санкционировал его экстрадицию. Баттисти опять бежал, но был пойман в Боливии 13 января.