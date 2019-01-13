Израиль обнаружил еще один тоннель "Хезболлах"

Израильские военные сообщили об обнаружении в районе границы с Ливаном еще одного, шестого по счету, диверсионного тоннеля, прорытого на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах". Соответствующее заявление распространила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В коммюнике говорится, что "тоннель будет уничтожен в ближайшие дни". Военные также указали, что этот шаг станет завершением операции "Северный щит" по обнаружению и уничтожению подземных ходов "Хезболлах", которая началась 4 декабря прошлого года. Ранее израильская армия сообщала о нейтрализации пяти таких тоннелей.

Тем временем премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль атаковал в течение последних 36 часов цели в Сирии. Соответствующее заявление он сделал на заседании правительства еврейского государства.

Как сообщило агентство САНА, Израиль в ночь на субботу нанес удар по складскому помещению в районе аэропорта Дамаска. По сведениям телеканала "Аль-Хадас", израильские самолеты атаковали иранские военные склады в районе столичного аэропорта, которыми пользуется группировка "Хезболлах", воюющая на стороне правительственной армии.