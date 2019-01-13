Землетрясение на Гаити: 9 лет спустя

В памятной церемонии в Порт-о-Пренсе, посвящённой 9-ой годовщине разрушительного землетрясения на Гаити принял участие президент страны Жовенель Моиз. Вместе с супругой Мартиной он пришёл на кладбище, где похоронены многие из 300 тысяч жертв трагедии.

12 января 2010 года подземные толчки магнитудой 7, 1 разрушили и повредили большую часть строений в столице Гаити: рухнули около 280 тысяч домов и зданий.

Президент Моиз встретился с родственниками погибших, оставил запись в книге памяти и возложил цветы к мемориалу жертв.

Гаити - беднейшая страна Западного полушария - крайне уязвима для стихийных бедствий. Не оправившись от последнего землетрясения, она пережила удар мощного урагана Мэтью в 2016 году, и всё ещё восстанавливается от его разрушительных последствий. Около 60% гаитян живут за национальной чертой бедности на меньше чем 2,5 доллара в день.