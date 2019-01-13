Ципрас ставит вопрос о доверии правительству

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас внес в парламент вопрос о доверии правительству. Это решение глава кабмина принял вскоре после того, как в отставку решил уйти министр обороны Панос Камменос, который выступал категорически против соглашения с бывшей югославской республикой Македония. Голосование в парламенте пройдет уже в ближайший четверг.

"Сегодня Панос Камменос сообщил мне, что уходит с поста министра обороны. Он также сказал, что попросит других членов партии "Независимые греки" последовать его примеру. Я принял отставку министра обороны, и приму любую другую отставку", - заявил премьер-министр.

Ранее Камменос выражал недовольство тем, что в соответствии с соглашением, подписанным со Скопье, соседнее государство получит право использовать в своем названии слово Македония. Несколько дней назад этот документ одобрил парламент бывшей югославской республики. В ближайшие недели его, как ожидается, должен ратифицировать парламент Греции. Но незадолго до голосования партия "Независимые греки", которую возглавляет Камменос, объявила, что выходит из коалиционного правительства.

"Я благодарен премьер-министру за сотрудничество. Но я ему объяснил, что из-за македонского вопроса это сотрудничество не может продолжаться. Партия "Независимые греки" покидает правительство", - объявил Камменос.

Сам Ципрас выразил уверенность в том, что его правительство получит вотум доверия, и кабмин останется у власти до конца срока, то есть до осени этого года.

"Премьер-министр дал понять, что его просьба к парламенту проголосовать по вотуму доверия – это политический выбор, а не обязанность, установленная конституцией. Из-за этого решения Алексис Ципрас оказался в сложной ситуации: за несколько часов ему нужно заручиться поддержкой большинства, необходимого для формирования правительства", - передает из Афин корреспондент Euronews Николетта Другга.