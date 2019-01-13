Праздник биатлона: двойная победа России

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Российская сборная по биатлону празднует двойную победу на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. И мужская, и женская команды взяли "золото" в эстафете. Такого не было 13 лет. Россиянки обогнали немок и чешек. Эта победа женской сборной в эстафете стала первой за 7 лет.

На первом этапе бежала Евгения Павлова, ставшая только пятой. На следующем этапе эстафету приняла Маргарита Васильева. Несмотря на падение, ей удалось финишировать второй. Третьей на трассу вышла Лариса Куклина, для которой гонка на этапе Кубка мира в Германии стала дебютной. Она смогла закрыть все мишени без дополнительных патронов. Эстафету Куклина передала Екатерине Юрловой-Перхт, которая смогла исполнить свою мечту - финишировать с российским флагом.