Придет ли на смену "брекситу" "дексит"? Партия "Альтернатива для Германии" приняла программу, с которой пойдет на выборы в Европарламент. В ней прописана возможность выхода ФРГ из состава Евросоюза, если в ближайшее время Брюссель не начнет реформирование блока. АдГ грозит запуском кампании по выходу страны из ЕС. Программа была принята, несмотря на возражения руководства партии. Один из лидеров АдГ Александер Гауланд назвал эту идею утопией.
АдГ призывает к "декситу"
@ Copyright :REUTERS/Matthias Rietschel
"Когда вы играете с идеей "дексита", вы должны спросить себя, не утопия ли это? И не лучше ли оставаться реалистами?", - заявил Гауланд.
"Вы не альтернатива. Солидарность вместо страха", - плакаты с этими словами держали в руках участники субботней демонстрации в Ризе на востоке Германии. Сотни местных жителей выступили против проведения в их городе партийного съезда АдГ. В основном акция носила мирный характер, но все же полиция была вынуждена задержать двух участников демонстрации.