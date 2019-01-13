АдГ призывает к "декситу"

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Придет ли на смену "брекситу" "дексит"? Партия "Альтернатива для Германии" приняла программу, с которой пойдет на выборы в Европарламент. В ней прописана возможность выхода ФРГ из состава Евросоюза, если в ближайшее время Брюссель не начнет реформирование блока. АдГ грозит запуском кампании по выходу страны из ЕС. Программа была принята, несмотря на возражения руководства партии. Один из лидеров АдГ Александер Гауланд назвал эту идею утопией.

"Когда вы играете с идеей "дексита", вы должны спросить себя, не утопия ли это? И не лучше ли оставаться реалистами?", - заявил Гауланд.