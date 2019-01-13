В результате обрушения крыши на угольной шахте в Китае погиб 21 человек. По официальным данным, разбор завалов завершён.
Авария на шахте в Китае унесла жизни 21 горняка
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Конструкция на угольной шахте Лицзягоу в провинции Шюньси на северо-западе страны обрушилась в субботу днём по местному времени. Под землёй работали 87 человек. 66 из них удалось спасти и эвакуировать на поверхность: они находятся в безопасности. Причины катастрофы обещают установить в ходе расследования.
Как отмечает «Франс-Пресс», такие аварии случаются на шахтах в Китае регулярно. Год назад министерство горнодобывающей промышленности признало неудовлетворительной ситуацию с безопасностью в отрасли. В 2017-м, по официальным данным, в результате аварий на шахтах погибли более 370 человек.