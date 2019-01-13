Насилие в бразильском штате Сеара

309 человек задержаны в Бразилии с начала вспышки насилия в штате Сеара на северо-востоке страны. На помощь местной полиции пришли военные, но беспорядки, начавшиеся 2 января, не прекращаются.

По данным бразильских СМИ, в столице штата Форталезе и других городах за 10 дней были совершены почти 200 нападений, в том числе поджог автобусов, банков и административных зданий, взрывы бомб на дорогах.

Кассирша одной из автостанций Форталезы говорит:

"Люди боятся садиться в автобусы: никогда не знаешь, доберёшься ли ты до места назначения, вернёшься ли домой, особенно если остановка далеко от него находится. Тут просто страшно, никакой безопасности. Можно сказать, что мы отданы на милость бандитам".

Нападения начались после того, как были обнародованы планы нового правительства по борьбе с преступностью и укреплению пенитенциарной системы. Среди них - блокирование сотовой связи в тюрьмах и прекращение разделения заключённых в соответствии с принадлежностью к той или иной криминальной группировке, которые контролируют тюрьмы.

Бразилия занимает третье место по численности заключенных в мире после Соединенных Штатов и Китая, в 2016 году в тюрьмах страны насчитывалось около 730 000 человек. Тюрьмы переполнены и нередко становятся ареной жестоких столкновений между преступными группировками.