Новые жертвы снегопада в Альпах

Три человека погибли в результате схода лавин в Австрийских Альпах. Жертвами стихии стали лыжники из Германии, которые катались вопреки запретам и предупреждениям об угрозе схода лавин. Они погибли на закрытой трассе, которая считается опасной и в хорошую погоду. Ещё один лыжник пропал без вести. Его поиски были прерваны из-за возросшей угрозы для команды спасателей.