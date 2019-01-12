Взрыв в Париже - утечка газа?

Число жертв взрыва в центре Парижа достигло трёх. По данным французской прокуратуры, погибли двое пожарных. МИД Испании подтвердил, что в больнице от полученных ранений скончалась подданная королевства.

Мощный взрыв прогремел в субботу утром на улице Тревиз в IX округе Парижа в булочной на первом этаже четырёхэтажного дома.

Пострадали в общей сложности более 20 человек. Один из свидетелей рассказывает:

"Я услышал, как что-то взорвалось, - рассказывает свидетель. - А затем меня словно придавило к земле, всё вокруг заволокло чёрным дымом, стёкла посыпались, я только и успел сбежать вниз, укрыться и защитить голову. Потом я почувствовал, как на меня что-то посыпалось. И я лишь старался прикрыть голову".

Взрывной волной выбило стёкла в соседних домах, были отброшены и повреждены находившиеся рядом автомобили. Начался пожар. По данным СМИ, пожарные прибыли по вызову, чтобы устранить утечку газа. Взрыв прогремел, когда они приступили к работе.

В прокуратуре Парижа также рассматривают версию утечки как основную:

"На данном этапе мы можем лишь сказать, что это, очевидно, случайное происшествие, скорее всего утечка газа. Но пока воздержимся от выводов, следствие выясняет точные причины этого страшного пожара, этого взрыва", - заявил Реми Хейц, прокурор Парижа.

Совсем недалеко от места происшествия находятся прокуратура Парижа, мэрия и канцелярия премьер-министра. Здание, к в котором произошёл взрыв, в аварийном состоянии. Есть риск его обрушения.