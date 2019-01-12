Зимний фестиваль байкеров в Испании

Байкеры со всего мира собираются в испанском городе Вальядолиде на традиционную зимнюю встречу Pingüinos, организованную клубом Turismoto. Такой фестиваль проводится ежегодно в январе с 1982 года. Pingüinos демонстрирует, что мотоциклы созданы не только для хорошего климата. По мнению байкеров, "иногда зимой путешествовать лучше, чем летом - нет ничего ужаснее, чем ехать в полной экипировке при тридцатиградусной жаре". "Пингвины", как и другие любители мотоциклов, принимающие участие в этом мероприятии, готовы к холодам и бросают им вызов.