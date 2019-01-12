Центр реабилитации орангутангов

Центр по реабилитации орангутангов в Борнео (Индонезия). Эти животные, которые наравне с шипанзе считаются самыми умными на Земле после человека, находятся под угрозой исчезновения.

В Центре заботятся об осиротевших, вызволенных из заточения и раненных орангутангах. Цель - их реабилитация и возвращение обратно в дикую природу. Сотрудники центра забирают малышей орангутангов от торговцев, которые покупают их у браконьеров. Малышей учат выживать в лесу, искать съедобные растения, прятаться от хищников - так, как это делала бы их мать. После подготовки молодых орангутангов выпускают на свободу.