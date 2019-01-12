"Желтые жилеты" снова протестуют

В субботу "жёлтые жилеты" в девятый раз вышли на улицы Парижа и многих других крупных городов Франции. Как сообщается, полиция и жандармерия задержали во время манифестаций в столице 43 человека. Участники акций протеста несли транспаранты с требованиями отставки президента Эммануэля Макрона и усиления в стране борьбы с бедностью.

Очередная волна антиправительственных выступлений проходит в преддверии общенациональных дебатов. Они должны открыться во вторник. Как ожидается, Макрон выступит с новым обращением к нации. Между тем демонстранты уже выражают недовольство предстоящей дискуссией, в частности, из-за того, что вопросы согласовываются властями без учёта мнения протестующих.

"Наши требования довольно просты, а ответы либо жестоки, либо строги. Когда они сделают реальный первый шаг, действительно признают то, чего мы добиваемся здесь, на улицах, когда Макрон заявит об этом в СМИ, возможно, тогда мы добьемся некоторого прогресса", - говорит один из манифестантов.

Между тем, накануне стало известно, что префект департамента Шер запретила массовую манифестацию "жилетов" в центре города Бурж. Она выразила опасение, что призывы в соцсетях провести акцию протеста в самом центре страны, приведут к тому, что ситуация в Бурже выйдет из-под контроля. Тем не менее сотни людей все же вышли на улицы города. Полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ.

За время проведения манифестаций "желтых жилетов" во Франции погибли 10 человек, более 1600 получили ранения, 58 из них - серьезные.