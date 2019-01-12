Взрыв в Париже унёс жизни нескольких человек

По меньшей мере три человека стали жертвами взрыва в центре Парижа. Французская прокуратура подтвердила гибель двоих пожарных. В больнице скончалась пострадавшая подданная Испании, — сообщил МИД королевства.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер ранее сообщал о четверых погибших. Ещё десять пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Мощный взрыв прогремел в субботу утром на улице Тревиз в 9-м округе Парижа в булочной на первом этаже жилого дома. Как отмечает глава МВД Кристоф Кастанер, это недалеко от зданий прокуратуры Парижа, мэрии и канцелярии премьер-министра.

Взрывная волна выбила стёкла в соседних домах, их жители почувствовали, как задрожали стены. Были отброшены и повреждены находившиеся рядом автомобили. После взрыва начался пожар. Согласно официальной предварительной версии, причиной ЧП стала утечка газа.

Пострадали в общей сложности более 20 человек, в том числе сотрудники пожарной охраны. Издание 20 minutes со ссылкой на источники в полиции сообщает, что спасатели прибыли по вызову, чтобы устранить утечку газа. Взрыв прогремел, когда они приступили к работе.

К месту происшествия были стянуты более двухсот пожарных. Для эвакуации тяжело раненых задействовали вертолёты. Сообщается об угрозе обрушения здания.

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