Кандидат в президенты ДРК Файюлу обжаловал победу другого оппозиционера

Оппозиционный кандидат в президенты демократической республики Конго Мартен Файюлу оспорил результаты выборов в Конституционном суде. Он обвиняет Центризбирком в нарушении избирательного законодательства и требует пересчёта бюллетеней.

Файюлу ранее требовал признать его победителем выборов и заявлял, что набрал более 60% голосов. Согласно официальным результатам, он занял второе место, получив около 35%. Победителем выборов провозгласили другого оппозиционного кандидата Феликса Чисикеди. Его поддержали, по данным избирательной комиссии ДРК, почти 39% избирателей.

Файюлу обвиняет Чисикеди в сговоре с Жозефом Кабила, который возглавлял демократическую республику Конго с 2001 года. О фальсификации выборов заявляла и католическая Епископальная конференция, которая направила своих наблюдателей на выборы и имеет значительное политическое влияние.

Феликс Чисикеди, сын известного оппозиционного лидера Этьена Чисикеди, в свою очередь, обещает продолжить дело отца и готовится к инаугурации, которая намечена на 22 января.