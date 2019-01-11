"Жёлтые жилеты" обретают второе дыхание?

Приглашение отклонили левые Всеобщая конфедерация труда и Solidaires. По итогам встречи ряд присутствовавших выразили разочарование тем, что Эдуар Филипп не прояснил то, как будут проходить общенациональные дебаты по социальным и политическим вопросам, предложенным "желтыми жилетами".

Наблюдатели ожидают, что мобилизация в эту субботу будет выше, чем неделю назад. Власти собираются вывести на улицы до 80 тысяч полицейских и жандармов, из них 5 тысяч в Париже. Между тем префект департамента Шер запретила массовую манифестацию "жилетов" в центре города Бурж. Ранее заявку на проведение акции подало одно из течений - "Франция в гневе". Префект Катрин Феррье опасается, что призывы в соцсетях провести акцию протеста в самом центре Франции, приведут к тому, что ситуация в Бурже выйдет и-под контроля.

В преддверие 9-го акта стало известно, что уровень недоверия французов к основным ветвям власти и политическим институтам зашкаливает. По данным 10-го ежегодного исследования политического доверия Cevipof, рейтинг президента Макрона упал на 13 % по сравнению с прошлым годом, премьер-министра на 11 %. Уровень доверия к политическим партиям составляет сегодня всего 9 %, к СМИ - 23%, профсоюзам - 27 %.