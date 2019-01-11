В американском штате Висконсин после трёх месяцев поисков найдена 13-летняя жительница города Бэррон, которая пропала после вооружённого нападения на её дом. Родители Джейми Клосс были убиты, сама она была похищена преступником и с тех пор находилась в заточении, а в четверг сумела сбежать, — сообщают в полиции. Шериф округа Бэррон Крис Фицджеральд назвал её «настоящим героем», который раскрыл резонансное преступление:
Подросток в Висконсине сбежала от похитителя и убийцы её родителей
«Джейми увезли против её воли. Она выбралась из дома, где её удерживали, и нашла помощь. Мы пока полагаем, что до нападения подозреваемый не контактировал с семьёй. Мы думаем, что его единственной целью была Джейми. Я могу сказать, что подозреваемый планировал эти нападение и предпринял ряд шагов, чтобы помешать идентифицировать себя».
На основании показаний Джейми Клосс задержан Джейк Паттерсон, житель города Гордон. Это в сотне километров от Бэррона.
О нападении на дом семьи Клосс стало известно 15 октября, когда за выбитой дверью обнаружили тела убитых супругов. С тех по их пропавшую дочь разыскивали сотни волонтёров и сотрудников полиции.