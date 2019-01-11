Подросток в Висконсине сбежала от похитителя и убийцы её родителей

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В американском штате Висконсин после трёх месяцев поисков найдена 13-летняя жительница города Бэррон, которая пропала после вооружённого нападения на её дом. Родители Джейми Клосс были убиты, сама она была похищена преступником и с тех пор находилась в заточении, а в четверг сумела сбежать, — сообщают в полиции. Шериф округа Бэррон Крис Фицджеральд назвал её «настоящим героем», который раскрыл резонансное преступление:

«Джейми увезли против её воли. Она выбралась из дома, где её удерживали, и нашла помощь. Мы пока полагаем, что до нападения подозреваемый не контактировал с семьёй. Мы думаем, что его единственной целью была Джейми. Я могу сказать, что подозреваемый планировал эти нападение и предпринял ряд шагов, чтобы помешать идентифицировать себя».