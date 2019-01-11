Полиция Лас-Вегаса запросила образцы ДНК Роналду

Происшествие, о котором идет речь, случилось еще в 2009 году. По словам женщины, известный футболист набросился на нее в гостиничном номере при одном из казино Лас-Вегаса, где они познакомились за несколько часов до этого. Тогда Майорга сразу же обратилась в полицию, но, как утверждают американские СМИ, позже согласилась уладить дело без суда и за свое молчание якобы получила 375 тыс. долларов.