Полиция Лас-Вегаса запросила образцы ДНК Криштиану Роналду, которого в изнасиловании обвинила бывшая американская модель Кэтрин Майорга.
Полиция Лас-Вегаса запросила образцы ДНК Роналду
Происшествие, о котором идет речь, случилось еще в 2009 году. По словам женщины, известный футболист набросился на нее в гостиничном номере при одном из казино Лас-Вегаса, где они познакомились за несколько часов до этого. Тогда Майорга сразу же обратилась в полицию, но, как утверждают американские СМИ, позже согласилась уладить дело без суда и за свое молчание якобы получила 375 тыс. долларов.
Однако в октябре 2018 года, на фоне движения #MeToo, женщина решила вновь подать жалобу в полицию. В ответ Роналду написал в "Твиттере", что разбирательства он не боится и что его совесть чиста. Одновременно он заявил, что комментарии в СМИ делать не намерен, чтобы избежать ненужных спекуляций.