В Германии умер нацистский преступник Яков Палий

В Германии в возрасте 95-лет скончался нацистский преступник Яков Палий. В годы Второй мировой войны он работал надзирателем в концлагере "Травники" на территории оккупированной Польши.

Последние дни жизни Палий провел не в камере, но вот в этом доме для престарелых в городе Ален в Вестфалии. Дело в том, что в Германии официальное расследование в отношении бывшего пособника нацистов было прекращено в 2016 году.

Яков Палий родился в украинской семье, в местности, которая перед Второй мировой войной принадлежали Польше. После оккупации страны нацистами он устроился надзирателем в концлагерь, а затем проходил службу в охранном батальоне СС.

Когда война закончилась, он не сколько лет скрывался, а в 1949 году смог уехать в США. О своем настоящем прошлом Палий никому не рассказывал. Однако полвека спустя правда все же вскрылась.

В 2003 году в его доме в Нью-Йорке был произведен обыск: у скромного пенсионера обнаружили фашистские шевроны, который Палий, по его собственным словам, сохранил на память. В 2017 году он был депортирован из Америки. Украина отказалась пустить на свою территори, единственной страной, которая согласилась принять беглого нацистского преступника, стала Германия.