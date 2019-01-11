Швеция: Лёвен сохранит пост премьера

Шведские партии центристов и либералов достигли соглашения, которое позволит главе переходного правительства страны, лидеру социал-демократов Стефану Лёвену вновь занять пост премьер-министра. Пакт, достигнутый в ходе переговоров, будет вынесен на утверждение руководящими комитетами Партии центра и партии "Либералы".

Если его утвердят, правительство Швеции будет, наконец, сформировано - после четырех месяцев переговоров между партиями, которые не могли достичь консенсуса по итогам выборов, состоявшихся в начале сентября. Ни у одного из двух традиционных партийных блоков - красно-зеленого и правоцентристского - нет собственного большинства, их разделяет лишь один мандат - 144 против 143.

Анни Лёф, глава Партии центра: "Сейчас мы рассматриваем проект соглашения, которое важно для Швеции. Это не то решение, которое мы бы хотели видеть. Но оно лучшее из всех возможных в сегодняшней сложной ситуации".

По сообщениям местных СМИ, новое правительство предполагается сформировать при поддержке четырех политических сил, принадлежащих ныне к двум соперничающим политическим блокам. Речь идет о Социал-демократической рабочей партии Швеции и Партии охраны окружающей среды, которые сейчас составляют правительственную красно-зеленую коалицию, а также Партии центра и "Либералов", которые входят в правоцентристский оппозиционный "Альянс за Швецию".