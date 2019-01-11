Если вы заметили улучшение и расширение ассортимента морепродуктов на рынках и в магазинах, знайте: в этом - и заслуга шведских рыбаков. Они вместе с коллегами из других североевропейских стран активизировали промысел.

Всего 10 лет назад Европа била тревогу из-за истощения рыбных запасов в своих водах. Сегодня в большинстве морей проблема урегулирована, и это - прекрасная новость для экономистов и экологов.. Чем объяснить столь впечатляющее восстановление рыбных резервов? Инновациями, грамотным управлением или и тем, и другим? Ответы - в новой программе "Океан".

Мы в Швеции. Небольшой траулер героя репортажа, Юхана Грана, обычно доставлял на берег 20 тонн креветок и лангустинов в год; сегодня улов вдвое больше. Специалисты говорят, что резервы рыбы и других съедобных обитателей моря продолжают расти.

Юхан Гран, по собственному признанию, "настощий морской волк"; он занимается промыслом с 1984 года.

Юхан Гран, рыбак: "Сегодня у нас много - просто навалом - креветок. Резервы рыбы, кстати, тоже хорошо подросли".

В Северном, Балтийском морях и в Атлантическом океане в последнее десятилетие промысел был взят под строгий контроль, чтобы остановить избыточный улов. Действительно, 10 лет назад назад лишь каждой седьмой группе рыб не угрожал избыточный промысел. Сегодня семь из десяти чувствуют себя хорошо.

Как властям ЕС удалось навести в отрасли порядок? Частично - через решение проблемы рыбного демпинга: речь идет об улове, в котором рыбаки не нуждаются.

Раньше они просто выбрасывали в море до четверти улова: выброшенная рыба погибала.

Сегодня подход к проблеме иной: рыбаки используют специальные сети, оборудование, чтобы отфильтровать либо слишком мелкую рыбу, либо те виды, которые им неинтересны.

Юхан Гран, рыбак: "Если у вас в голове есть хоть капля здравого смысла, вы не будете выбрасывать неплохую еду, это глупо. Они наконец поняли, как этого избежать, и для этого ввели правило обязательной доставки улова на берег".

Итак, весь без исключения улов доставляется для учёта и реализации. Ненужная рыба всё равно вычитается из промысловых квот, но новые, так называемые селективные, сети помогают сократить объёмы отходов.

Юхан Гран, рыбак: "Рыба, другие обитатели моря, не подходящие вам по размеру, просто упираются в барьер, выходят из сети и идут дальше".

А как в других странах? Во Франции исследователи тестируют селективные сети, специально разработанные для местных рыбаков. Их идея - предложить оборудование для разных типов промысловых площадок.

Паскаль Арно, исследователь, Fisheries technologist, Ifremer: "Обычные сети с ромбовидными ячейками легко закрываются под давлением воды и тяги. Ромбы станут квадратами при простом повороте ячейки на 45 градусов. Видите, так они откроются гораздо шире. Если я продолжу менять наклон, скорректирую угол еще на 45 градусов, то мы получим результат, который хорошо зарекомендовал себя в Кельтском море и в западной части Ла-Манша. Такие сети идеальны, когда нужно дать мелкой рыбе уйти. Некоторые рыбаки говорят: "Теперь у меня вообще нет отходов".

Столь заметное изменение подхода к промыслу стало возможным благодаря скоординированным усилиям стран-членов ЕС, которые в последние годы последовательно вводили правило обязательной доставки улова на берег. Во французской Бретани треть траулеров использует сегодня селективные сети, что позволяет выполнять требования Евросоюза.

Марион Фиш, глава движения Les Pêcheurs de Bretagne: "Все европейские рыбаки сегодня - в одной лодке: они работают по стандартным квотам, сбывают улов на едином рынке. В таком контексте вполне закономерно вводить единые нормативы и требования - это также обеспечивает равенство промысловым отраслям разных стран."

Мы возвращаемся в Гётеборг, чтобы понаблюдать за рыбным аукционом. Рыболовецкая отрасль - одна из самых быстрорастущих в Европе. Грамотный подход к организации промысла - залог растущей прибыли: свои промысловые квоты рыбаки заполняют не случайно попавшей в сети рыбой, а отборным и часто дорогостоящим продуктом.

Малин Ског, Шведская ассоциация рыбаков (SRO): "По большинству наименований квоты на улов небольшие. Так вот, рыбаки поняли что для повышения прибыли необходимо работать над грамотной организацией промысла, особенно в контексте требования о доставке улова на берег. Таким образом мы гарантированно ловим только лучшую рыбу, которую продаем по лучшей цене".

ЕС планирует добиться устойчивого промысла всех видов рыб к 2020 году. Десятилетие напряженного труда, реорганизация работы не прошли даром ни для рыбаков, ни для моря.

Юхан Гран, рыбак: "Мы будем брать только креветки, никакого случайного улова. Небольшая рыба сможет пройти через наши сети невредимой и жить долго и счастливо - до нашей следующей с ней встречи".