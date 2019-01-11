Сильные снегопады обрушились на страны Европы и за несколько дней привели к гибели почти двух десятков человек. В горных районах Австрии и Германии регулярные сходы лавин приобрели масштабы стихийного бедствия.
Снежный хаос в Европе
Многие горнолыжные курорты были вынуждены временно закрыться до улучшения метеоусловий. Местами толщина снежного покрова достигает двух метров. Это привело к заторам на дорогах, а некоторые населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. На расчистку дорог брошены все силы, но спецтехники просто не хватает.
Во Франкфурте - крупнейшем аэропорту Германии - из-за непогоды были отменены около 200 рейсов. Затронуты оказались в том числе международные направления.
Тем временем на разбор снега в ФРГ были брошены военнослужащие. В Баварии на гусеничной технике и бронетранспортерах доставляют необходимую помощь в населенные пункты, дороги к к оторым оказались полностью завалены.