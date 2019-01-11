Лукашенко угрожает, Захарова успокаивает

Белоруссия – надёжный союзник и партнёр России и курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. С таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недовольство Александра Лукашенко «налоговым маневром» России, в результате которого белорусский бюджет понесёт убытки.

Белорусский бюджет может потерять около 400 миллионов долларов из-за подорожания нефти после введения Россией налога на добычу полезных ископаемых. Этот налог вводится вместо вывозной пошлины на углеводородное сырьё, которую Белоруссия не платила. В Минске считают, что новая система налогообложения противоречит принципам экономической интеграции, так как ставит республику в невыгодное положение.

«Что касается конкретных вопросов, затронутых президентом Белоруссии (поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое), по ним ведётся диалог по линии профильных ведомств», – уточнила Мария Захарова.

10 января на совещании о социально-экономическом развитии страны белорусский президент поручил правительству «открыть альтернативную поставку нефти» в Белоруссию через порты стран Прибалтики и заметил:

«Если россияне, руководство России изберут такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, ну это их выбор, мы же их заставить не можем».

Врочем, комментируя свою предновогоднюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, Лукашенко заявил, что в Кремле в принципе не исключают идею компенсации Белоруссии потерь, вызванных «налоговым манёвром».

Спор с Москвой разворачивается на фоне относительного потепления отношений с Вашингтоном, после того как Минск снял ограничение на число американских дипломатов, работающих в Белоруссии.