Тест: сможете ли вы отличить настоящий коммерческий провал?

"Музей неудач" в Швеции выставляет невероятные коммерческие изобретения, которые с грохотом провалились. Его создатель - 44-летний калифорниец Сэмюэл Уэст - в прошлом был консультантом больших компаний по инновациям.

В 2017 году при поддержке шведского Фонда инноваций он создал музей, где выставил лучшие предметы из своей личной коллекции, а также вещи, подаренные посетителями.

Сможете ли вы угадать, что действительно выставлено в музее, а что мы придумали?