Пополнение в индийском зоопарке

В одном из индийских зоопарков Саяджи Бауг в Вадодаре появился новый обитатель - детеныш бегемота. Он родился в начале этой недели у бегемотицы Димпи. По словам специалистов, молодая мать и ребенок чувствуют себя прекрасно и полностью здоровы. Однако пол детеныша пока установить не удалось - заботливая мама тщательно оберегает свое чадо и никого к нему не подпускает. Зоопарк Саяджи был открыт как часть одноимённого парка в 1879 году. Сейчас здесь представлено более 160 видов животных.