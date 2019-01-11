Сотрудников Reuters оставили в тюрьме

В сентябре прошлого года 32-летний Ва Лоун и 28-летний Киав Со У были приговорены судом первой инстанции к семи годам тюрьмы за "нарушение закона о государственной тайне". По мнению апелляционной инстанции, защита журналистов "не предоставила достаточных доказательств их невиновности". Единственной возможностью избавить репортеров от тюрьмы у адвокатов, среди которых супруга Джорда Клуни Амаль, остается апелляция в Верховный суд страны.

Ва Лоун и Киав Со У Они были задержаны в декабре 2017 года в момент передачи им представителями полиции документов о массовом убийстве рохинджа в деревне Инн Дин в штате Ракхайн в сентябре того же года.

"Информирование не является преступлением, - прокомментировал вердикт главный редактор Reuters Стивен Адлер, - пока Мьянма не исправит эту ужасную ошибку, пресса в стране не будет свободной, а приверженность властей верховенству права и демократии останется под сомнением".

"Упущенной возможностью исправить ошибку" назвала решение Апелляционного суда официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич, а глава британского МИДа Джереми Хант призвал государственного советника и министра иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи разобраться с тем, соответствовал ли процесс над журналистами "нормам отправления правосудия".