Греция вновь напомнила Германии о репарациях

Во время официального визита Ангелы Меркель в Грецию власти этой страны вновь подняли неприятный для Берлина вопрос о репарациях за ущерб, нанесенный нацистами в годы Второй мировой войны. Так, президент Греции Прокопис Павлопулос заявил, что данное требование вполне обосновано и с исторической, и с юридической точек зрения.

"Я вновь хотел бы напомнить о нашей позиции. Как вы знаете, госпожа Меркель, мы настаиваем на том, что Германия должна выплатить репарации за годы нацистской оккупации. Мы убеждены, что эта проблема может быть решена компетентными инстанциями на основе международной и европейской правовой практики", - заявил Павлопулос.

По гамбургскому счету?

В 1947 году по условиям Парижского мирного договора Греция получила 150 млн долларов от стран-союзниц Третьего рейха - Италии и Болгарии. Но непосредственно от Германии Афины тогда так ничего и не добились.

На протяжении 70 лет данный вопрос не поднимался, однако в 2010 году на фоне финансового кризиса власти Греции решили напомнить Берлину о старом долге. Греческое казначейство подсчитало, что с учетом инфляции репарации должны составить без малого 300 миллиардов евро!

Для Берлина вопрос закрыт

В ходе встречи с Павлопулосом Ангела Меркель признала, что Германия действительно несет "историческую ответственность за преступления национал-социалистов". Однако в детальные обсуждения проблемы вступать не стала.

Ранее в Берлине неоднократно давали понять, что вопрос о репарациях Греции сегодня никто всерьез не рассматривает. Вдобавок, утверждали власти ФРГ, Афины и без того в последние годы получали значительную помощь по линии ЕС, в которой принимала участие и Германия.

Впрочем, в августе 2018 программа кредитной поддержки Греция закончилась, а вот ситуация в экономике улучшилась ненамного.