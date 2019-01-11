Парламент БЮР Македония утвердил переименование страны в Северную Македонию

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Парламент бывшей югославской республики Македония утвердил поправки в Конституцию о переименовании страны. После вступления закона в силу она должна будет называться официально республикой Северная Македония. Такие изменения поддержал 81 депутат из 120 членов палаты. Оппозиционные политики, которые выступали против переименования страны, бойкотировали голосование.

Поправки в Конституцию были приняты на фоне массовых акций протеста как в самой бывшей югославской республике, так и в Греции. Реформа стала результатом соглашения между Скопье и Афинами, которое должно положить конец давнему спору об исключительных правах на историческое название «Македония». Эти противоречия называют главной причиной, по которой Греция блокировала вступление бывшей югославской республики в Евросоюз и НАТО.