Парламент бывшей югославской республики Македония утвердил поправки в Конституцию о переименовании страны. После вступления закона в силу она должна будет называться официально республикой Северная Македония. Такие изменения поддержал 81 депутат из 120 членов палаты. Оппозиционные политики, которые выступали против переименования страны, бойкотировали голосование.
Парламент БЮР Македония утвердил переименование страны в Северную Македонию
Поправки в Конституцию были приняты на фоне массовых акций протеста как в самой бывшей югославской республике, так и в Греции. Реформа стала результатом соглашения между Скопье и Афинами, которое должно положить конец давнему спору об исключительных правах на историческое название «Македония». Эти противоречия называют главной причиной, по которой Греция блокировала вступление бывшей югославской республики в Евросоюз и НАТО.
Премьер-министр Зоран Заев в ходе выступления в парламенте заявил, что переименование страны открывает ей двери в европейское будущее и позволит, наконец, присоединиться к Североатлантическому альянсу. Теперь договор между Скопье и Афинами должен утвердить греческий парламент.