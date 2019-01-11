У берегов Франции обнаружили подлодку Второго Рейха

На севере Франции обнаружены обломки немецкой подводной лодки времён Первой мировой войны. Металлический каркас около 50 метров в длину, который долгое время был затерян в иле, обнажился в прибрежных водах недалеко от города Виссан благодаря течениям и сильному отливу. Историки рассказывают, что подводная лодка застряла на мелководье в июле 1917 из-за просчёта в навигации.

«Она села на мель здесь просто потому, что это был миноносец. Он должен был установить мины. Но для этого надо надо было подойти к берегу, потому что в открытом море от Англии до Франции были натянуты сети для борьбы с подлодками. Эта подлодка подошла слишком близко к пляжу», — объясняет местный гид Винсент Шмитт.