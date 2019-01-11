Видео с обратной стороны Луны

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Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало полное видео посадки лунохода "Юйту-2" на обратную сторону Луны и завораживающий панорамный снимок с ее поверхности. В "кадр" попало все, что находится вокруг и рядом с космическим аппаратом "Чанъэ-4", который 3 января совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны в кратере Карман. На снимке видны следы, которые оставил луноход, съезжая с посадочного модуля.

В первые часы после этого события спускаемый модуль и луноход передали первые фото на Землю, после чего ушли в спячку на последующие семь дней. После пробуждения "Юйту-2" и "Чанъэ-4" сфотографировали друг друга, передали новую порцию свежих снимков, а также уникальное видео, на котором запечатлен весь процесс спуска посадочного модуля на поверхность и выгрузка лунохода.