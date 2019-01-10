По меньшей мере, шесть человек погибли в результате взрыва дрона на военном параде правительственных сил в Йемене. Такие данные со ссылкой на медицинские службы приводит «Франс-Пресс». Начинённый взрывчаткой с поражающими элементами беспилотник взорвался над крытой трибуной на авиабазе в области Лахдж на юге страны.
Атака дронов на парад правительственных сил в Йемене. Погибли 6 человек
В зоне поражения находились местные чиновники и офицеры. Среди них было и высшее командование армии президента Абд-Рабу Мансура Хади. Ранены заместитель главнокомандующего и губернатор области Лахдж. «Франс-Пресс» отмечает со ссылкой на корреспондента на месте событий, что дрон поначалу не вызвал подозрений у военных: они полагали, что это видеосъёмка парада с воздуха.
Ответственность за нападение взяли на себя хуситы, сторонники Верховного Политического Совета, которые ведут войну за контроль над республикой. Взрыв прогремел после выступления спецпосланника генсека ООН в Йемене Мартина Гриффитса, который на заседании Совбеза рассказывал, что стороны конфликта в целом соблюдают перемирие на западе страны и другие условия соглашений, достигнутые на переговорах в Стокгольме.