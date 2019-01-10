Атака дронов на парад правительственных сил в Йемене. Погибли 6 человек

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По меньшей мере, шесть человек погибли в результате взрыва дрона на военном параде правительственных сил в Йемене. Такие данные со ссылкой на медицинские службы приводит «Франс-Пресс». Начинённый взрывчаткой с поражающими элементами беспилотник взорвался над крытой трибуной на авиабазе в области Лахдж на юге страны.

В зоне поражения находились местные чиновники и офицеры. Среди них было и высшее командование армии президента Абд-Рабу Мансура Хади. Ранены заместитель главнокомандующего и губернатор области Лахдж. «Франс-Пресс» отмечает со ссылкой на корреспондента на месте событий, что дрон поначалу не вызвал подозрений у военных: они полагали, что это видеосъёмка парада с воздуха.