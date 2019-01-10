Дональд Трамп сегодня отправляется на южные рубежи США, чтобы ознакомиться ситуацией на американо-мексиканской границе.
Трамп: "Демократы, до свидания!"
Финансирование стены по-прежнему - камень преткновения при обсуждении параметров бюджета на текущий год.
Президент требует на строительство денег, демократы ему отказывают.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не замедлила отреагировать: "Госслужащие не получат жалованье, и это означает для них неприятности, связанные с неуплатой счетов,по кредитам за квартиры, за дома, за машины, за обучение детей и так далее. Но президенту на этой наплевать".
Шатдаун продолжается уже почти три недели.
Финансирование примерно четверти правительственных организаций и федеральныйх министерств приостановлено, поскольку не принят бюджет, в который Трамп и республиканцы хотят включить свыше $5 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой.
В сложившейся ситуации стороны обвиняют друг друга.