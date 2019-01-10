Небоскреб Chrysler Building ищет покупателя

Cуверенный фонд эмирата Абу-Даби и американский девелопер Tishman Speyer ищут покупателя, который бы приобрел знаменитый небоскреб Chrysler Building , расположенный на Манхэттене.

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Об этом сообщает, в частности, The Wall Street Journal, ссылаясь на брокерскую компанию, нанятую для поисков нового владельца.

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Фонд эмирата приобрел символ Манхэттена 10 лет назад и заплатил более $800 млн.

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Chrysler Building еще и кинoзвeзда. Он знаком дaжe тeм, ктo нe был в Hью-Йopкe, нo смотрел голливудские фильмы.

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