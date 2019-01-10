В Брюсселе стартовал процесс над Мехди Неммушем

В Бельгии открылся процесс над Мехди Неммушем, гражданином Франции алжирского происхождения, обвиняемым в убийстве четырёх человек в Еврейском музее Брюсселя 24 мая 2014 г.

По словам адвоката Ниммуша, Анри Лакеи, в ближайшее время заявлений с его стороны не будет: "Он тих и спокоен. Он сам выберет момент для выступления. Заявлений на тему его защиты я пока делать не буду".

33-летний Мехди Неммуш, преступник-рецидивист, обратился в экстремистскую версию ислама во французской тюрьме. Отсидев свой срок, в конце 2012 г. он направился в Сирию, где присоединился к группировке "Исламское государство". Согласно многочисленным свидетельствам, Неммуш принимал участие в пытках пленников ИГ.

В 2014 г. он вернулся в Европу. 24 мая он вошёл в Еврейский музей Брюсселя и открыл огонь из автоматического оружия. Это был первый теракт на территории ЕС, ответственность за который взяло на себя "Исламское государство".